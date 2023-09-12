Презентация iPhone 15: цены, характеристики и где купить

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Презентация новых iPhone 15
Разработчики обещают продемонстрировать новинку на официальном сайте и своем YouTube-канале в 20:00 по мск. Можно ли будет пользователям из России подключиться к трансляции не известно. Напомним, что в прошлом году, для российских пользователей существовал ряд ограничений.
Чего ждать от презентации Apple 12 сентября
Вероятно Apple представит уже привычную раскладку новинок, в которые войдут модели: iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max. По информации инсайдеров, новинкой станет iPhone 15 Ultra, которая будет отличаться от предшественников размером и некоторыми техническими характеристиками. Кроме того, компания представит новые версии iOS и линейку Apple Watch.
Каким будет iPhone 15
Внешне новые смартфоны должны быть похожи на предыдущую модель iPhone 14. Главной особенностью станет USB-C во всех версиях, а также Dynamic Island в младших моделях. Отмечается, что это продиктовано требованиям Евросоюза.
Dynamic Island представляет собой «островок» у верхнего выреза экрана. Его уже могут наблюдать владельцы старших моделей - iPhone 14 Pro и Pro Max.
Поклонники Apple ожидают, что на новом устройстве будет увеличен экран и батарея. Однако, такие изменения затронут только Pro-версию модели. Самый большой объем оперативной памяти составит 6 гб.
Характеристики iPhone 15:
- Основная камера: 48 Мп основной модуль и 12 Мп сверхширокоугольный модуль
- Экран: OLED, 6,2 и 6,7 дюйма, 60 Гц
- Батарея: 3877 мАч и 4912 мАч
- Сеть: 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, зарядный разъем USB-C
Определенно владельцев iPhone 15 порадует камера. Ожидается, что iPhone 15 Pro Max впервые будет использовать перископический телеобъектив. Появится возможность 6-кратного оптического зума. Фото будут получаться намного качественнее, с минимальным уровнем «шума».
Каким будет iPhone 15 внешне
Смартфоны выйдут в бежевом, голубом, розовом, черном и красном цветах.
К внешним особенностям следует отнести также края iPhone 15, которые будут более закругленными, что сделает его более симпатичным. Камеры будут расположены в том же порядке, что и на предшествующей модели iPhone 14.
Где можно будет купить iPhone 15
Специалисты предполагают, что новые смартфоны появятся на российских рынках с небольшой задержкой. Россиян предупреждают, что не стоит рассчитывать на «привычные» цены. Завышенная стоимость будет обусловлена не только курсом доллара, но и особенностями торговой политики и логистикой. По самым скромным подсчетам, стоимость iPhone 15 будет начинаться от 94 000 рублей, за iPhone 15 Pro Max придется заплатить более 129 000 рублей. Однако, россияне ждут презентацию iPhone 15 и намерены отправиться в магазины за новыми смартфонами сразу после нее. Согласно опросу, проведенному «М.Видео-Эльдорадо», 39 % россиян заявили, что ждут поступления новой модели на российский рынок. 29 % опрошенных с покупкой не торопятся и сообщили, что подождут, когда смартфон немного упадет в цене.
iPhone 15 индийского производства
Компания Apple впервые представит произведенный в Индии смартфон в день старта продаж. Прежде, продукты Apple были изготовлены в Китае, где находилось основное производство. В настоящее время неизвестно, насколько девайсы, произведенные в Индии, будут отличаться по стоимости, но проверить их на деле можно будет через несколько недель после презентации. Задержка поставок может быть вызвана непредвиденными причинами, связанными с доставкой, объяснили производители.
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