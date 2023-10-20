Презентация китайского автомобильного бренда Hongqi прошла в Москве

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В Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.
Ранее бренд Hongqi, что в переводе с китайского означает «красное знамя», выпускал автомобили исключительно для политической элиты КНР. Однако с недавнего времени компания начала производить и «гражданские» машины для свободной продажи. Более того, Hongqi уже поставляет некоторые модели в Норвегию и Объединенные Арабские Эмираты. А нынешним летом Hongqi начал поставлять свои элитные автомобили и в Россию.
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Александр Бойцов