Президент Абхазии Бжания обратился в больницу во время визита в Россию

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Сообщается, что него диагностировано обострение мочекаменной болезни, но угрозы жизни нет.
«В Абхазии для двоих взрослых и ребенка если брать комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. рублей. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. рублей», — приводит слова Ржевской NEWS.ru.По словам Ржевской, Абхазия стала одним из наиболее дорогих направлений, поэтому туда достаточно легко приобрести путевки.
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