Президент «Аванти» Янсуков предложил учредить 7 октября День патриотизма

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Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков выступил с инициативой ввести в России 7 октября День патриотизма.
«Предлагаю рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 октября — в день рождения президента и национального лидера России Владимира Владимировича Путина — общероссийского праздника, Дня патриотизма», — приводит RT текст обращения Янсукова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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