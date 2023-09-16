Президент МККК хочет встретиться с Путиным до конца года

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич планирует до конца года посетить Россию. Об этом РИА Новости рассказала глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
По словам представителя организации, Мирьяна Сполярич надеется, что визит в Москву состояит до конца 2023 года. Также во время поездки в Россию она надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Екатерина Шмакова