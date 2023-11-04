Президент РФ Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин приехал на Красную площадь, где прошла церемония возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
РЕН ТВ пишет, что вместе с Владимиром Путиным присутствовали представители религиозных объединений РФ, в их числе главный раввин России Берл Лазар, президент еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
Напомним, 4 ноября во всей России отмечается День народного единства. В столице программа праздника особенно насыщенная. В городе проходят концерты, выставки, интерактивы, патриотические мероприятия.
В День народного единства на площадках ВДНХ пройдет форум «Россия», в котором поучаствуют 89 регионов страны. На мероприятии будет представлена продукция, которая характеризует регион. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что для оформления художественной подсветки площадок комплекса, город выделил 20 километров кабеля и 12 трансформаторных подстанций.
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Мария Фирсова