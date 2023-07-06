Президент портала SuperJob Захаров заявил о необходимости изменений в сфере производства

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Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.
«На многих предприятиях низкая производительность труда, устаревшее оборудование, долгое время развитием многих отраслей не занимались. Все это приводит к дефициту кадров», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.
До этого эксперты «Авито. Работа» исследовали рынок труда и проанализировали, как изменилась ситуация с начала 2023 года. Так, по сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.
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Мелисса Тимофеева