При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша

Патриарх Кирилл в ходе проповеди в храме иконы Божией Матери «Все скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве заявил, что принадлежность к русскому народу сопровождается «глубокой православной верой». Он подчеркнул, что называть себя русскими могут только люди, посещающие храм. Об этом пишет РИА Новости.