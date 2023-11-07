При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша

Фото: iStock/Kira_Capaldo
В результате пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
«В Бурятии на пожаре произошло частичное обрушение крыши торгового центра», - говорится в заявлении ведомства.Для тушения пожара привлечены 73 специалиста и 22 единицы техники. Торговый центр «Гвоздь» расположен неподалеку от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ. По предварительной информации, пожар начался на крыше здания и затронул площадь десяти тысяч квадратных метров, затем огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра.
Читайте также:
В поселке Седово в ДНР начался пожар
Во Львовской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры
Babr Mash: В иркутском СНТ из-за мощного пожара дотла сгорели три дома
Артем Кузьмин