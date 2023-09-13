Пригородные поезда Ленинградского направления будут ходить по изменённому расписанию

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Изменение расписания произошло в связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль – Калашниково, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Узнать актуальное расписание можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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