Пригородные поезда Ленинградского направления будут ходить по изменённому расписанию

В период с 13 сентября по 4 октября изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участке Москва – Тверь и Москва – Конаково, а также на участке Тверь – Бологое Московское и Лихославль – Тверь.





Изменение расписания произошло в связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль – Калашниково, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Узнать актуальное расписание можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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