Приговор Ивану Сафронову оставили в силе

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Верховный суд РФ отклонил жалобу на приговор в отношении Ивана Сафронова, который был осужден на 22 года за госизмену.
Суд оставил кассационную жалобу на предыдущее решение судебной инстанции без удовлетворения.
Сообщается, что дело осталось без изменений, кроме исключения из материалов показаний одного из свидетелей по делу. Отмечается, что из-за содержащихся в материалах секретных сведений, дело заслушивалось в закрытом формате.
Решением Верховного суда РФ, приговор в отношении Сафронова, осужденного за госизмену сроком на 22 года лишения свободы,оставлен без изменений.
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Сообщается, что дело осталось без изменений, кроме исключения из материалов показаний одного из свидетелей по делу. Отмечается, что из-за содержащихся в материалах секретных сведений, дело заслушивалось в закрытом формате.
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Анастасия Крестьянова