Приговор по делу Ройзмана вступил в силу

Фото: РИА Новости/Антон Буценко
В результате приговора Ройзману* сняты ранее наложенные ограничения. Он теперь вправе использовать интернет, средства связи, посещать общественные места и общаться со свидетелями по делу без предварительного письменного согласия.
Ранее Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток за экстремизм. Причиной стала публикация экстремистской символики в социальных сетях. Уточняется, что Ройзмана* признали виновным в административном правонарушении из-за экстремизма.
*Признан в России иностранным агентом