Пригожин подарил машину семье погибшего «вагнеровца»

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Пригожин посетил могилу одного из бойцов ЧВК «Вагнер» и встретился с его семьей. В ходе встречи он уточнил, нужна ли родственникам погибшего какая-то помощь. Жена рассказала, что их машина постоянно требует ремонта, и было бы хорошо ее починить. Тогда Пригожин сразу принял решение отдать семье внедорожник HAVAL Н9, на котором он и приехал.
Ранее Пригожин рассказал, что в рамках спецоперации на Украине набора женщин в ряды частной военной компании не планируется. Он объяснил такое решение отсутствием военно-учётных специальностей, подходящих для них.