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На первом месте оказался глава американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман. Он сменил Зеленского, который был на первом месте в 2022 году. На вторую строчку помещен премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а госсекретарь США Энтони Блинкен разместился на третьем месте.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, подчеркнув их значительный вклад в сохранение культурного многообразия страны. Глава российского государства отметил, что российские евреи также способствуют установлению межнационального согласия в обществе и организуют активную просветительскую деятельность.
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