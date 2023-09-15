Пригожин посмертно включен в список самых влиятельных евреев года

Сезоном арбузов принято считать конец августа и начало сентября. Именно в это время арбузы становятся спелые, сочные и ароматные. О пользе арбузов известно давно, а вот их семечки употребляют далеко не все. О полезных свойствах арбузных косточек и о том, кому стоит воздержаться от их употребления расскажет редакция «Радио 1».