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Mash: Евгений Пригожин распустил медиа-холдинг «Патриот»
Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин распустил медиа-холдинг «Патриот». Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в компании.
После роспуска медиа-холдинга перестанут работать такие издания, как РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика страны» и другие. Сейчас сотрудникам объявили об увольнении всего штата.
Известно, что 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина;
Картаполов рассказал о невыполненном требовании Пригожина перед Минобороны;
Wall Street Journal: Пригожин планировал взять в плен Шойгу и Герасимова.
После роспуска медиа-холдинга перестанут работать такие издания, как РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика страны» и другие. Сейчас сотрудникам объявили об увольнении всего штата.
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Андрей Гаврилов