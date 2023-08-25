Пригожин требовал загружать в свои самолеты парашюты

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин требовал в обязательном порядке загружать в самолеты, которыми он летал, парашюты. Это требование удивляло пилотов, так как считается, что при современной авиакатастрофе парашют абсолютно бесполезен.
Вспоминая совместные с Пригожиным полеты, летчики, управлявшие его джетами отмечали, что он был прост в общении, хотя и достаточно требователен. Одного из пилотов он однажды жестко отчитал за грязь на борту самолета. Однако в целом он относился к обслуживающему персоналу уважительно, с летчиками всегда здоровался за руку, а после полета обязательно благодарил, сообщает «МК».
Пригожин не признавал никакого алкоголя во время полета, всегда пил только соки и колу, причем обязательно отечественного производства. В еде был неприхотлив, довольствовался обычно яичницей. При недолгом перелете мог легко проигнорировать питание на борту самолета. Из грузов чаще всего перевозили только сменную одежду: Пригожин отправлялся в полет в джинсах и рубашке, а потом переодевался в камуфляж.
Известно, что перед вылетом бизнес-джет Embraer ремонтировался на открытой площадке в аэропорту Шереметьево. Доступ к самолету в этот период имели трое: технический директор владевшей бортом фирмы «МНТ-авиа» и двое инженеров. Кроме того, за несколько часов до рокового вылета самолет посетили двое посторонних. Мужчина и женщина представились потенциальными покупателями Embraer Legacy, сотрудниками компании РусДжет. Они осматривали борт в течение часа.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что расследование катастрофы самолета Евгения Пригожина обязательно будет доведено до конца.
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Пригожин не признавал никакого алкоголя во время полета, всегда пил только соки и колу, причем обязательно отечественного производства. В еде был неприхотлив, довольствовался обычно яичницей. При недолгом перелете мог легко проигнорировать питание на борту самолета. Из грузов чаще всего перевозили только сменную одежду: Пригожин отправлялся в полет в джинсах и рубашке, а потом переодевался в камуфляж.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что расследование катастрофы самолета Евгения Пригожина обязательно будет доведено до конца.
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Александр Бойцов