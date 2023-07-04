Пригожин возмутился продаже брелков с его изображением на маркетплейсах

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Продюсер Иосиф Пригожин возмутился продаже продуктов юмористической направленности с его изображением, на своей странице в социальной сети.
«Мне кажется, что я обладаю чувством юмора и самоиронии, адекватно воспринимая самые нелепые жизненные ситуации, но думаю, что всему есть предел. Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально?», - прокомментировал ситуацию Пригожин.
Напомним, продюсер стал героем огромного количества интернет-мемов после событий в России 24 июня. В сети активно распространяли шутки на тему схожести главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и продюсера Иосифа Пригожина.
При этом, интернет-пользователи поддержали здоровую самоиронию продюсера, заявив, что у него замечательное чувство юмора.
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