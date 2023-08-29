Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге

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Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в его пресс-службе.
«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», - говорится в сообщении пресс-службы.
По некоторым данным, именно на Пороховском кладбище похоронен отец Пригожина.
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