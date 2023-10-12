Приложение «Честный знак» будет устанавливаться на все новые гаджеты в РФ

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Приложение «Честный знак» будут предустанавливать на новые гаджеты, продаваемые в России в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Приложение национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» позволит гражданам проверять подлинность товаров. Для этого необходимо отсканировать код маркировки на продукте, а приложение покажет, где, когда и кем он был произведён. При этом, если на товаре отсутствует специальный код, прямо в приложении можно подать жалобу на его производителя.
В настоящее время составлен список товаров, подлежащих маркировке. В него входят лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, табак, обувь и другие категории товаров. Уточняется, что список постепенно будет пополняться.
Обязательная предустановка приложения будет производиться на все новые смартфоны, продающиеся в России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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В настоящее время составлен список товаров, подлежащих маркировке. В него входят лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, табак, обувь и другие категории товаров. Уточняется, что список постепенно будет пополняться.
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Анастасия Чинкова