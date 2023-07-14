Приложение «МегаФон» пропало из Google Play

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Из Google Play исчезло приложение российского мобильного оператора «МегаФон».
Приложение мобильного оператора «МегаФон» исчезло из магазина приложений Google Play.
Причина удаления до настоящего времени не известна. Пользователи Android не находят в поиске приложение, однако те, у кого оно было установлено ранее, продолжают беспрепятственно его использовать. Примечательно, что владельцы Apple могут скачать и установить сервис. Сотовый оператор официальных комментариев по этому вопросу не предоставил, ожидается, что неполадки будут устранены в ближайшее время.
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Причина удаления до настоящего времени не известна. Пользователи Android не находят в поиске приложение, однако те, у кого оно было установлено ранее, продолжают беспрепятственно его использовать. Примечательно, что владельцы Apple могут скачать и установить сервис. Сотовый оператор официальных комментариев по этому вопросу не предоставил, ожидается, что неполадки будут устранены в ближайшее время.
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Анастасия Крестьянова