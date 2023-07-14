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Приложение «МегаФон» пропало из Google Play

14 июля 2023, 15:20

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Из Google Play исчезло приложение российского мобильного оператора «МегаФон».
Приложение мобильного оператора «МегаФон» исчезло из магазина приложений Google Play.

Причина удаления до настоящего времени не известна. Пользователи Android не находят в поиске приложение, однако те, у кого оно было установлено ранее, продолжают беспрепятственно его использовать. Примечательно, что владельцы Apple могут скачать и установить сервис. Сотовый оператор официальных комментариев по этому вопросу не предоставил, ожидается, что неполадки будут устранены в ближайшее время.

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#Мегафон
#приложение
#Google Play
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Блогера Лерчек и ее мужа собираются отправить под домашний арест
14 июля 2023, 15:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Следствие просит суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу, а также перевести их под домашний арест. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Отмечается, что супруги Чекалины неоднократно нарушали избаранную им меру пресечения. 

По данным СК РФ, они «опосредованно использовали социальные сети» и общались со свидетелями по уголовному делу.

Напомним, блогер и её родственники проходят по делу о неуплате налогов. Лерчек обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Арест наложен на недвижимость, автомобили и средства личной фирмы «Би ФИТ». В ее доме сыщики нашли восемь килограммов чистого золота, стоимостью почти 4,5 миллиона рублей каждый. 

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#блогер
#Лерчек
#налоги
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В Подмосковье наградили победителей архитектурного фестиваля
14 июля 2023, 15:30

Фото: официальный сайт Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

13 июля 2023 года в Центральном Доме архитектора впервые прошел архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья».
Жюри конкурса рассмотрело 100 заявок от региональных архитекторов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Рассмотрено 100 заявок, во всех чувствовался большой творческий потенциал, поэтому было очень непросто сформировать финальный состав участников в пяти номинациях. Есть все основания сделать смотр талантливых архитекторов традиционным. Он станет еще одной перспективной площадкой для знакомства с новыми идеями и практиками», — председатель жюри и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. 
Жюри определяло победителей в 5 номинациях. Среди победителей — архитектурная студия «Stalьnoe Wыmya», ООО СЗ «Реновация-Мытищи» совместно с «ББМ Проджект», архитектурная мастерская «Атриум», архитектурное бюро «Реформа», «РуСком проект».

Главной целью проведения архитектурного фестиваля стало выявление знаковых проектов архитектурно-градостроительного облика и лучших практик Подмосковья.

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#Подмосковье
#архитектор
#архитектура
#конкурс
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Спасатель Щетинин рекомендовал не пользоваться телефоном во время молнии
14 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/Maksym Isachenko

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как сократить риск попадания молнии во время грозы, отметив, что даже находясь в доме в сельской местности желательно не пользоваться телефоном.
«Если находитесь в лесу, постарайтесь укрыться в низкорослом участке леса, ни в коем случае не подходите к высоким деревьям. Сосны, дубы, тополя, как правило, притягивают молнии. Если находитесь в сельской местности, желательно зайти в дом, закрыть окна, не пользоваться телефоном», — пояснил в беседе с RT Щетинин.

Находясь в поле, необходимо найти какую-либо низину или яму и укрыться там. Также во время молний ни в коем случае нельзя подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне и т.д. Кроме того, лучше не стоять у окна во время такой непогоды.

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#гроза
#молния
#безопасность
#рекомендации
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SHOT: У актрисы Татьяны Васильевой поражены лёгкие
14 июля 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

У 76-летней артистки Татьяны Васильевой выявили диффузный пневмосклероз.
В больнице, куда была доставлена Васильева из-за жалоб на самочувствие, сделали рентгенографию грудной клетки. Об этом пишет телеграмм-канал SHOT.

​В результате обследования, у актрисы выявлена серьезная патология, при которой лёгочная ткань уплотнена, а объём лёгкого уменьшен, соответственно, снижена вентиляция. По данным портала, экстренного подключения пациентки к ​ИВЛ не требуется. 

​76-летняя артистка была госпитализирована в ночь на 14 ​июля. Васильева находилась дома, когда ее самочувствие резко ухудшилось. После КТ мозга, у артистки был выявлен атеросклероз. Известно, что она переведена в палату интенсивной терапии и находится под наблюдением медицинского персонала. 

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#актриса
#Васильева
#больница
#госпитализация
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Подмосковные спасатели перечислили пять правил безопасной рыбалки
14 июля 2023, 14:34

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах. Они рассказали жителям региона о пяти правилах безопасной рыбалки, сообщили в ведомстве.
Открытые водоёмы – места определённого риска, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. Во-первых, нельзя отправляться на реки и озёра в состоянии алкогольного опьянения – употребление спиртного часто приводит к несчастным случаям. 
 
Во-вторых, перед началом рыбалки следует осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом – скользкой почвы, так как можно упасть в воду. 
 
В-третьих, при забрасывании удочки нужно следить, чтобы крючок с наживкой не зацепился за стоящих сзади или сбоку людей. 
 
В-четвёртых, лучше не заходить в водоём, чтобы открепить застрявшую блесну: дно может оказаться илистым, с ямами и густыми водорослями. 
 
В-пятых, рыбалку следует отложить, если собирается гроза. 
 
В Мособлпожспасе отметили, то пасмурную и дождливую погоду опытные рыбаки считают идеальной для клёва. Они рекомендовали соблюдать правила безопасного поведения на воде, чтобы не омрачать отдых.

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#Мособлпожспас
#рыбалка
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#рыбаки
#Московская область
#Подмосковье
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Метеоролог Макарова: Погода в выходные будет комфортной
14 июля 2023, 14:27

Фото: istockphoto.com/Yuliya Shauerman

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила о том, что грядущие выходные в столице обещают быть тёплыми.
«Выходные будут более тёплыми, чем середина недели, но не жаркими. Комфортная погода. Но местами не обойдётся без кратковременных дождей. В Москве ночью +12...+14 °C, по области +10...+15 °C. В Москве днём в субботу +19...+21 °C, в воскресенье до +23...+25 °C. По области +21...+26 °C», — прокомментировала в беседе с RT Макарова.

Дор этого дождь затопил международный аэропорт Кутаиси в Грузии, в результате чего разрушилась часть потолка. Сотрудники ликвидировали последствия затопления. Из-за погодных условий некоторые рейсы задержали. При этом пострадавших не было.

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#погода
#Москва
#прогноз
#лето
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В Чехове оборудовали новые «Народные тропы»
14 июля 2023, 14:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

В Чехове более 50 стихийных троп, протоптанных жителями, превратились в удобные, благоустроенные пешеходные дорожки, благодаря программе «Народные тропы», инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.
В городском округе Чехов продолжается реализация губернаторской программы «Народные тропы», благодаря которой оборудовано свыше 50 пешеходных дорожек на местах протоптанных тропинок, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Народная тропа», это, наверное, то, с чем человек сталкивается каждый день и многие десятилетия. Смысл программы — обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы «срезать» путь до автобусной остановки, школы или больницы», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На данный момент завершены шесть пешеходных дорожек на улице Пионерской, Полиграфистов, Дружбы, Мира и Березовой роще. 

На сегодняшний день продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки на улице Полиграфистов вблизи дома 15. 
«До конца года мы обустроим еще 5 «народных троп», три из которых находятся в сельских населенных пунктах», — сообщил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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#Чехов
#Григорий Артамонов
#Андрей Воробёв
#Народные тропы
#благоустройство
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Эксперт Каргалев: Сценарии с трудоустройством или заработком в Сети – популярные схемы мошенников
14 июля 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/Kenstocker

Руководитель Центра кибербезопасности Ярослав Каргалев заявил, что сейчас одним из наиболее популярным видов мошенничеств остаются сценарии с трудоустройством или заработком в интернете.
Особенно подвержены риску наткнуться на подобных злоумышленников люди, находящиеся в поиске работы.

«Пользователям предлагали заработать от 800 до 8,5 тыс. рублей в день на продвижении новых продуктов», — пояснил в беседе с RT эксперт.

По его словам, для продвижения продукции необходимо пополнить баланс своего аккаунта на специальном сайте. Таким образом мошенники получают и деньги жертвы, и её персональные данные.

До этого Госдума приняла закон, согласно которому банк должен в течение 30 дней возместить клиентам похищенные без их согласия деньги. Закон предполагает возвращение 100% похищенной суммы. Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества.

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#общество
#мошенники
#работа
#трудоустройство
#безопасность
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Актрису Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии
14 июля 2023, 14:01

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

76-летняя актриса Татьяна Васильева переведена в палату интенсивной терапии, где она пробудет сутки под наблюдением врачей.
Артистке сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Предварительный диагноз инсульт подтвержден не был. Васильева часто жаловалась на головокружения, которые усиливались при поворотах головы. Медики зафиксировали снижение кровообращения, что привело к нарушению функций мозга. 

Накануне сообщалось, что актрису Татьяну Васильеву доставили в больницу с гипертонией в состоянии средней тяжести. 76-летняя артистка находилась дома, когда почувствовала недомогание.

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#Васильева
#артистка
#больница
#здоровье
#атеросклероз
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