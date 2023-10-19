Приложение «Тинькофф» вернулось в App Store

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Напомним, что в марте текущего года из-за антироссийских санкций Запада приложение «Тинькофф» было удалено из App Store. В августе оно исчезло и из Google Play. В связи с этим, скачать приложение на устройство Apple можно было только при личной встрече с представителем банка.
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