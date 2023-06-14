Примерно 91% жилья в Московской области строят с использованием эскроу счетов

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
По старой схеме, без учёта проблемных объектов, строятся 50 многоквартирных домов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Счет эскроу — это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Его еще называют условный счет, потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий.
Получить деньги застройщик сможет только после ввода объекта в эксплуатацию.
С начала 2023 года в в региональный Главгосстройнадзор поступило 84 извещений о начале строительства 98 жилых зданий.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве многоквартирных домов в ходе своего ежегодного отчета перед жителями. Подробнее об этом читайте в нашем материале.