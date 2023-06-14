Примерно 91% жилья в Московской области строят с использованием эскроу счетов

На сегодняшний день в Подмосковье возводят 579 жилых домов, из них 531 — с использованием эскроу счетов

По старой схеме, без учёта проблемных объектов, строятся 50 многоквартирных домов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Счет эскроу — это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Его еще называют условный счет, потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий.







