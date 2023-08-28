Приморью снова предрекли дожди

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в Приморье ожидаются осадки до 150 мм.
Он отметил, что для региона дожди в период с конца августа - начала сентября традиционны, и ничего необычного с погодой не происходит.
До этого сообщалось, что сегодня, 28 августа, в Москве воздух прогреется до плюс 20-22°C, а в Подмосковье — до 18-23°C. Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на Гидрометцентр России, ночью температура воздуха Московском регионе снизится 7-9°C, ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой дождь местами.
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«С середины августа первый тайфун прошёл, потом следующий циклон, сейчас очередной циклон ждём. Циклоны идут или с юго-запада Китая, или с юга, с Японского моря очередной циклон выходит, соответственно, фронты, связанные с ним. Приморье, Сахалин, дальше Курилы — пойдут дожди около 100 мм и, по расчётам, до 150 мм», — пояснил в беседе с RT Цыганков.
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Мелисса Тимофеева