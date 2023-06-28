Принят в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль

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Госдума приняла в первом чтении проект о введении налога на сверхприбыль крупных компаний
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный правительством РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, норма нужна для того, чтобы увеличить доход федерального бюджета. Документ предполагает разовую уплату налога компаниями, средний доход которой превышает 1 миллиард рублей. Отмечается, что от налога будут освобождены компании, которые были созданы после 2020 года. Исключения также составит ряд организаций, которые не вошли в состав плательщиков налога.
Согласно проекту закона, налоговая ставка будет установлена в размере 10 %. При этом налоговая база будет исчисляться как прирост среднего значения прибыли за 2021 и 2022 год.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.
По информации издания, норма нужна для того, чтобы увеличить доход федерального бюджета. Документ предполагает разовую уплату налога компаниями, средний доход которой превышает 1 миллиард рублей. Отмечается, что от налога будут освобождены компании, которые были созданы после 2020 года. Исключения также составит ряд организаций, которые не вошли в состав плательщиков налога.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.
Анастасия Крестьянова