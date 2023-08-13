Приют для животных отказался отправлять кота в парламент Британии

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Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправлять кота в здание Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента. Причина — угроза для жизни животного.
Направить кота в здание британского парламента просили представители палаты общин. Именно центр Battersea Dogs and Cats Home поселил на Даунинг-стрит, который теперь выполняет роль главного ловца мышей в резиденции премьер-министра Англии.
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