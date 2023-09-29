Призыв в России начнется 1 октября: куда отправятся служить срочники

Жители Московской области старшего поколения могут принять участие в 9-ом Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2023».

Пенсионеры старше 50 лет смогут продемонстрировать навыки компьютерного мастерства, окончившие специализированные курсы, либо обучились работе на компьютере самостоятельно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Конкурс проводится уже восемь лет, за время проведения в нём приняли участие порядка 29 тысяч пенсионеров.

Для участия необходима регистрация на сайте. Там же можно узнать подробности конкурса.

Читайте также:

В Подмосковье определили победителей соревнований по настольному теннису среди долголетов.

На фестивале «Танцуй от души» в Подмосковье определили лучшие серебряные коллективы.