Призыв в России начнется 1 октября: куда отправятся служить срочники

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Осенний призыв 2023
В 2023 году призыв на срочную службу в армии начнется в привычные сроки – 1 октября. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, призыв пройдет во всех субъектах России, в том числе в новых регионах, которые вошли в состав РФ в 2022 году.
Осенний призыв 2023: срок службы и призывной возраст
Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев. Прибывшие призывники начнут убывать со сборных пунктов с 16 октября. Призывной возраст также остается прежним. Закон о повышении пределов призывного возраста в России вступает в силу с 1 января 2024 года. На осенний призыв распространяются прежние правила. Прежде глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил изменения в законодательстве о призыве на срочную службу и сообщил, что в будущем году не будут призваны в армию те, кому до конца 2023 года исполнится 27 лет. Такие граждане будут переведены в запас.
Осенний призыв: куда отправят
По словам представителя Генерального штаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, призывники не будут направляться в зону проведения спецоперации. Он пояснил, что прибывшие для прохождения службы, будут отправлены в учебные соединения и воинские части, где они получат необходимые знания и обретут навыки обращения с современной техникой, состоящей на вооружении ВС РФ, а также получат военные специальности.
Повестка в армию 2023
Уведомлять призывников о необходимости прибыть в военкомат будут при помощи электронных повесток уже этой осенью, однако это будет проходить в тестовом режиме. Электронные повестки будут появляться на «Госуслугах» у военнообязанных граждан. Повестку в цифровом виде будет дублировать бумажная.
Будет ли мобилизация в 2023 году
Представитель Генштаба также сообщил о планах ведомства относительно проведения дополнительной мобилизации в России. Цимлянский заверил, что такой необходимости на данный момент нет. Российское оборонное ведомство расширяет пункты отбора граждан для прохождения службы по контракту и на добровольной основе, а также увеличивает число инструкторов, которые проводят работу с кандидатами на такую службу. По словам контр-адмирала, желающих заключить контракт на военную службу или отправится в зону проведении СВО в настоящее время достаточно.
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