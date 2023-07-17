Пробка образовалась между Ростовом и Таганрогом

Мероприятие прошло в рамках всероссийского патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио» в пункте отбора военнослужащих по контракту в Балашихе. Для гостей выступили Денис Майданов, Ирина Дубцова, Елена Север, Николай Басков и Burito. Вели концерт Дмитрий Певцов и Алла Довлатова.

«Мы очень благодарны нашим артистам, которые откликнулись на призыв Владимира Киселева. Они абсолютно бескорыстно участвуют в наших Агитбригадах, вот в таких мероприятиях и сами находят возможность выделять средства – это, безусловно, очень важно. Ведь все, что происходит, касается каждого из нас. И от нашей поддержки, от личного вклада многое зависит, – сказал председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. – Я считаю, что такие мероприятия, наши Агитбригады, которые проходят по всей стране, в том числе на новых территориях – хороший способ напомнить всем, что Победа зависит от каждого. Спасибо артистам, которые откликнулись и приняли участие в сегодняшнем концерте, и, конечно, низкий поклон нашим героям».

«После проведенной разведки расчетом БПЛА была обнаружена цель. После первого снаряда получил корректуру и вторым - поразил 155-миллиметровую гаубицу противника М-777 производства США, - поделился «Потап». - О том, что меня будут награждать, сообщило командование. Было очень приятно, что про нас не забывают. Всем ребятам, которые защищают Родину - мужества. Победа будет за нами!».

«Большое спасибо организаторам мероприятия, звездам, которые поддерживают нас, наших бойцов. Сейчас как никогда нужно быть сильными, держаться вместе. Такими концертами вы подбадриваете ребят, они понимают, что нужны своей Родине. Ведь моральный дух – превыше всего. Большое спасибо, что не забываете наших героев», - отметила Ирина.

«Когда случилось все, что происходит последнее время, мы – артисты, которые несут через свое творчество радость, позитив, не могли остаться в стороне. Для меня сегодня большая честь быть здесь с вами, сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. Сегодня мы как никогда понимаем, как важен ваш профессиональный долг. И хотим поддержать не только песнями. У нас есть возможность сделать это финансово, с открытым сердцем, – сказал народный артист России Николай Басков. – Вот Григорий Лепс уже выполнил данное слово, я сегодня очень рад, что также смогу помочь».

«Цель была получена, заранее были известны координаты. Первым же выстрелом испугал экипаж и спокойно доработал с последующей пары выстрелов технику - добил прямым попаданием с танка на 9,5 км, - рассказал «Маэстро». - Если честно - это очень сильно мотивирует на дальнейшую работу, дает стимул. Мои сослуживцы рады, что я удостоился такой награды. Любой из них хотел бы оказаться на моем месте. И я уверен, что ребята будут стремиться к этому».

«Я всегда встречаюсь с бойцами – либо там, либо здесь и говорю - передайте вашим родным, близким, вашим родственникам – женам, матерям, родителям от меня лично слова поддержки. Потому что всегда в расставании тяжелее тем, кто остается, - сказал Дмитрий Певцов. - Горжусь, что поздравляю самого «Маэстро». Низкий поклон».



«Есть реальный фронт, где сейчас наши ребята, которые выполняют свой долг. А мы – культурный фронт – это творческие люди, которые встали и сказали – мы со своей Родиной. Они ездят по госпиталям, на фронт. Артист должен выступать не только в Кремлевских залах, он должен быть там – где по-настоящему нужен. Поэтому мы не могли не откликнуться на эту замечательную инициативу «Русской Медиагруппы», - сказал Денис Майданов и поблагодарил бойца за мужество и героизм. - Спасибо, «Фома», низкий тебе поклон».

«Я сегодня стою на этой сцене, чтобы сказать всем вам огромное спасибо от лица всех женщин – матерей, дочерей, сестер жен. Потому что то, что вы делаете – это бесценно. И мы не перестаем вами гордиться и молиться за вас, – обратилась к бойцам Ирина Дубцова. – Я очень долго хотела написать песню о том, что сейчас делают наши ребята в зоне спецоперации, но не получалось. И вот я побывала в пункте отправки ребят – контрактников, приехала, чтобы поддержать их. И после этого за 20 минут написала в машине песню и назвала ее просто – «За нас!».

«На территории пункта по поручению Правительства созданы все условия для того, чтобы любой желающий мог приехать, подать документы, в сборе которых мы ему помогаем. Боец проходит медицинскую комиссию, размещается здесь в казарме, поступает на довольствие, проходит дополнительную подготовку и после этого уже уезжает в войска, - рассказал глава г.о. Балашиха Сергей Юров. – Сегодня мы собрались в актовом зале пункта отбора на большой концерт, который организован «Русской Медиагруппой». Военнослужащие чувствуют, понимают то, что в тылу есть люди, которые помогают ни словом, а делом, чтобы приблизить нашу Победу. Я благодарен организаторам мероприятия и всем тем, кто пришел сегодня поддержать наших ребят».

С инициативой учредить денежную премию российским военнослужащим от артистов за подбитую вражескую бронетехнику на ПМЭФ-2023 выступил музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев.В июне этого года под командованием бойца с позывным «Потап» подразделение выполняло боевую задачу по поражению опорного пункта противника. Находясь под огнем, они не покинули свои позиции. В ходе разведки обнаружили 155-милиметровую гаубицу американского производства М777, которую удалось ликвидировать. За это сегодня Сергей Бунин вручил командиру сертификат на 1 миллион рублей.За мужество и отвагу, а также уничтожение военной техники противника сертификат получила семья Владимира, героически погибшего в зоне СВО. Его вручил народный артист России Николай Басков дочери бойца Ирине.Когда началась спецоперация, Владимир не раздумывая отправился на фронт. В декабре 2022-го колонна танков противника планировала прорвать позиции. Самолет под его управлением выполнял боевую задачу по ее уничтожению, но был подбит и через несколько секунд врезался в скопление бронетехники ВСУ. В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв удалось предотвратить, позиции наших передовых штурмовых групп были сохранены.Также за уничтожение вражеской бронетехники образца НАТО – БМП «Брэдли» сертификат из рук депутата Госдумы, народного артиста России Дмитрия Певцова получил боец с позывным «Маэстро».Дмитрий Певцов поблагодарил бойца за самоотверженность. Он отметил, что часто общается с участниками СВО и гордится знакомством с каждым из них.На концерте присутствовали бойцы, которые служат по контракту. Кто-то только готовится отправиться в зону СВО, а кто-то, как военный с позывным «Фома», уже успел проявить себя в ходе спецоперации. Под его командованием была обнаружена и уничтожена американская гаубица польского производства «Краб». Сертификат на 1 миллион рублей ему вручил первый заместитель комитета по культуре Госдумы РФ, заслуженный артист России Денис Майданов.Ирина Дубцова исполнила со сцены свои главные хиты. Одну из песен, как признается исполнительница, она написала сразу после посещений центра для контрактников.Пункт отбора военнослужащих по контракту в Балашихе был открыт поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в апреле 2022 года. За это время сюда приехало около 3 тыс. добровольцев.