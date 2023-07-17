Пробка образовалась между Ростовом и Таганрогом

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Пробка длиной в 3 км образовалась на трассе Е58 между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.
РИА Новости пишет, что на трассе Е58 между Ростовом-на-Дону и Таганрогом возникла 3-киллометровая пробка. В Мариуполе также затруднено движение автомобилей.
Ранее власти Запорожской, Херсонской областей и ДНР сообщили о временной отмене комендантского часа, который был введен в рамках военного положения.
Решение было мотивировано необходимостью содействовать движению автомобилей из Крыма по альтернативным маршрутам после теракта на Крымском мосту.
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Мария Фирсова