Пробка перед Крымским мостом растянулась на 13 километров

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К утра понедельника пробка из автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла вдвое и достигла 13 километров, сообщает «Кубанские новости».
Водителей, желающих въехать в Крым, убедительно просят учитывать ситуацию на дороге и закладывать в свой маршрут время, необходимое на все проверки.
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