Пробка перед Крымским мостом растянулась на 6 км

Фото: istockphoto/MaYcaL
После возобновления движения по Крымскому мосту время ожидания на въезд в Крым достигло трех часов.
Об этом рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко в Telegram.
По состоянию на 15:00 (мск) пробка перед мостом со стороны Краснодарского края равняется 6 км. Со стороны Крыма она составляет примерно 3,5 км, время ожидания может занять два часа.
Напомним, с начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. Длительное ожидание было связано с ростом числа автомобилей и досмотром багажа.
Читайте также:
Замглавы Минобороны Украины Маляр признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году
На Керченской переправе десантные корабли начали перевозить машины
Путин потребовал оценить идею направления турпотоков в Крым через новые регионы
По состоянию на 15:00 (мск) пробка перед мостом со стороны Краснодарского края равняется 6 км. Со стороны Крыма она составляет примерно 3,5 км, время ожидания может занять два часа.
Читайте также:
Замглавы Минобороны Украины Маляр признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году
На Керченской переправе десантные корабли начали перевозить машины
Путин потребовал оценить идею направления турпотоков в Крым через новые регионы
Мария Фирсова