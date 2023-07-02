Пробка у Крымского моста сократилась на километр

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Глава Минтранса Крыма сообщил, что пробка у Крымского моста сократилась до 5,5 километра
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале сообщил, что длина пробки со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту сократилась за час на километр, до 5,5 километра, передает РИА Новости.
Сообщается, что время ожидания составляет до трех часов. По словам министра, при выезде из Крыма время ожидания в пробке составляет 20 минут.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что причиной затора стал мониторинг досмотра транспортных средств. Его проводил Минтранс республики.
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Сообщается, что время ожидания составляет до трех часов. По словам министра, при выезде из Крыма время ожидания в пробке составляет 20 минут.
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Екатерина Коршунова