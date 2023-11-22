Проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствами обсудили на всероссийском конгрессе

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Проблемы получения бесплатных лекарств для льготников обсудили на XVII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство». В нём принял участие представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Олейник, сообщили в пресс-службе аппарата.
Мероприятие организовала «Лига пациентов». Большое внимание на нём было уделено оценке доступности лекарственных препаратов.
Участники конгресса поддержали активность экспертного сообщества Межпарламентской ассамблеи СНГ по разработке закона «О лекарственном обеспечении в странах-участниках СНГ». Так, в Киргизии создана государственная система централизации лекарственных закупок для обеспечения пациентов. Это помогло всего за полгода снизить цены на некоторые лекарственные средства в два – три раза.
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«Несмотря на то, что обращений в сфере права на охрану здоровья и медицинскую помощь после пандемийного года снизилось в несколько раз, тема здоровья всегда в приоритете. В текущем году от жителей поступило 135 таких обращений. Девять из них – по вопросам лекарственного обеспечения», – рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
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Лора Луганская