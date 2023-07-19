Проблему обманутых дольщиков Подмосковья решат до конца 2023 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в этом году в регионе решат проблемы всех обманутых дольщиков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сотрудники регионального министерства жилищной политики и сотрудники администрации Ленинского округа прибыли в жилые комплексы «Булатниково» и «Три квартала» с проверкой.





Для оперативного завершения строительных работ последних трех домов в комплексе «Булатниково» привлекли дополнительно инвесторов ООО «Тройка РЭД» и ГК «ФСК».

На данный момент строители проводят внутреннюю отделку, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустраивают прилегающую территорию. Все работы планируется завершить в августе 2023 года. В этом жилом комплексе получат квартиры 133 обманутых дольщика.

Инвесторы ООО «ИнвестСити» с ПАО «Совкомбанк» привлечены для завершения строительства трех корпусов в жилом комплексе «Три квартала». Застройщики подписали кредитные договора на целевое финансирование строительства. Завершение строительных работ намечается на ноябрь текущего года. После завершения строительства 440 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир. ключи от квартир получат 440 дольщиков.