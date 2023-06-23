Проблемы ЖКХ и права дольщиков обсудили на приёме жителей у Дмитрия Волошина

Фото: администрация г. о. Химки
Председатель совета дома №1 на улице Московской Марина Склярова рассказала, что её беспокоит кафе, открывшееся на первом этаже дома. Запахи еды поднимаются по вентиляционной трубе в квартиру.
«Вывели трубу на фасад без разрешения общего собрания собственников. Жители жалуются, что у них в квартирах – постоянный запах пищи», – пояснила Склярова.Волошин поручил профильному управлению взять на контроль обращение химчанки и направить запрос в надзорные инстанции.
«Я прошу направить документы в прокуратуру, чтобы прокурор разобрался, законно это или незаконно. Второе – нужно направить документы в Роспотребнадзор и в МЧС. Мы вас в обиду не дадим, не переживайте. Пока предварительно могу сказать, что мы уберём эти трубы», – пообещал Волошин.Дольщица Людмила Ляшко более 15 лет назад вложилась в строительство многоквартирного дома №31 на улице Вишнёвой в Сходне. Застройщик обанкротился. По закону женщине могут возместить деньги, но через столько вложенная сумма обесценилась. Дольщица обратилась к Волошину за помощью. Он отметил, что администрация округа постарается включить жительницу в очередь на получение жилья.
Ранее в своём послании губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что проблема дольщиков в Подмосковье очень чувствительная. В Химках за последние пять лет ключи от квартир или компенсации получили почти 4,5 тыс дольщиков. В 2023-м восстановят права ещё 1783 соинвесторов.
Волошин проводит личные приёмы два раза в месяц. Записаться можно по телефону 8 (495) 572-73-38.