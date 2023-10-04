Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли почти в два раза в сентябре

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Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза по сравнению с сентябрём прошлого года. Об этом сообщил автопроизводитель.
За сентябрь текущего года было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей производителя. Данный показатель стал лучшим за последние два года.
Уточняется, что за период с января по сентябрь этого года «АвтоВАЗ» продал 242,6 тыс. новых авто, что превышает прошлогодние показатели за этот же период на 96%.
В связи с таким повышенным спросом, автопроизводитель увеличил количество выпускаемых авто. Так, в сентябре объёмы производства возросли на 17% по сравнению с августом и составили порядка 47 тысяч автомобилей.
Ранее президент компании Максим Соколов рассказал, что уже в этом году на заводе «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге начнётся выпуск новой модели Lada.
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Уточняется, что за период с января по сентябрь этого года «АвтоВАЗ» продал 242,6 тыс. новых авто, что превышает прошлогодние показатели за этот же период на 96%.
Ранее президент компании Максим Соколов рассказал, что уже в этом году на заводе «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге начнётся выпуск новой модели Lada.
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Анастасия Чинкова