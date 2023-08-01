Продажи сигарет и вейпов сократились за год в России

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Согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год сократились продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов.
Так, продажи сигарет упали на 31%, электронного нагревателя табака и стиков – на 1%, вейпов – на 16%.
Как уточняет RT, цены также изменились. Средние цены на сигареты, стики и вейпы выросли, а вот средняя стоимость электронного нагревателя табака, наоборот, упала за год.
До этого сообщалось, что в Казахстане планируют полностью запретить вейпы. Так, депутат нижней палаты парламента страны, член фракции от партии «Республика» Нургул Тау сообщила, что межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов. Члены межведомственной комиссии почти единогласно отдали голос за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов. Для реализации этого предложения будут внесены изменения в законодательные акты.
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Как уточняет RT, цены также изменились. Средние цены на сигареты, стики и вейпы выросли, а вот средняя стоимость электронного нагревателя табака, наоборот, упала за год.
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Мелисса Тимофеева