Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили

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Представитель минтранса Ростовской области заявил, что продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после атаки на Крымский мост. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.
Уточняется, что продажи возобновят после утверждения новой логистики.
На данный момент власти просят людей воздержаться от поездок через Крымский мост и рекомендуют выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.
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Екатерина Коршунова