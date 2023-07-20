Продолжается прием заявок на творческий конкурс от Системы-112

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
На детский региональный конкурс поступило на сегодняшний день более 1,5 тысяч заявок, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Прием заявок стартовал 1 апреля, а завершится 20 августа.
Участниками конкурса могут стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет.
Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.
Результаты конкурса будут объявлены в сентябре, а все призеры и победители будут отмечены дипломами и получат ценные призы.
Подробности участия в конкурсе можно узнать по ссылке.
Читайте также:
Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.
Подмосковная служба спасения напоминает, в каких ситуациях следует обращаться по номеру «112».Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом через Систему-112.