Продолжается прием заявок на творческий конкурс от Системы-112

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Участниками конкурса могут стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет.
Подробности конкурса можно узнать по ссылке.
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