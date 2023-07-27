Продолжается реконструкция путепровода Пироговского шоссе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Сейчас сооружаем правую часть путепровода, уже завершили первичный монтаж балок пролётного строения. Планируем переключение движения в сентябре, чтобы приступить к демонтажу левой части», — рассказал руководитель проекта ООО „ИФСК „АРКС“ Артем Борисов.Читайте также:
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