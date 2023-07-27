Продолжается реконструкция участка Пироговского шоссе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Пробки на этом участке дороги достигают от 7 до 9 баллов в час-пик утром или вечером. Жители вынуждены проводить в пробке от 1,5 часа.
Специалисты оборудуют наземные пешеходные переходы со светофорами для удобства и безопасности жителей.
Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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