Продукция Apple может подорожать из-за отношений между США и КНР

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Нарастающее напряжение в отношениях Китая и США может привести к подорожанию техники Apple. Об этом пишет сообщает Bloomberg.
Также, из-за ухудшений отношений между странами, продукция собирается в нескольких местах, а детали для нее доставляются из ряда других сран мира, что также является причиной роста цен.
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Анастасия Крестьянова