Продюсер детского телеканала Art Kids Разумовский осужден на 13 лет за педофилию

Фото: istockphoto/Elena Horrmann
Суд приговорил продюсера детского телеканала Art Kids Александра Разумовского к лишению свободы сроком на 13 лет за педофилию. Отбывать наказание излишне творческий работник будет в колонии строгого режима.
Все противоправные действия осужденный производил в период с 2010 по 2021 год, когда Разумовский официально работал с детьми, являясь создателем и руководителем детского эстрадного коллектива «Фортуна-шоу».
Читайте также:
Педофил из Анапы, пристававший к девочкам в летнем лагере, получил 7 лет тюрьмы
Учителя из Пензенской области задержали по подозрению в совращении учениц
В Хабаровском крае ищут педофила, который надругался над двумя сестрами в гараже
Александр Бойцов