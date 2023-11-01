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Продюсер детского телеканала Art Kids Разумовский осужден на 13 лет за педофилию

01 ноября 2023, 16:59
Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Суд приговорил продюсера детского телеканала Art Kids Александра Разумовского к лишению свободы сроком на 13 лет за педофилию. Отбывать наказание излишне творческий работник будет в колонии строгого режима.

По информации телеграм-канала Mash, от рук 64-летнего чадолюба пострадали как минимум шестеро детей. Речь идет только о тех случаях, которые удалось доказать в суде. Ранее мужчине были предъявлены обвинения по статьям о действиях сексуального характера в отношении детей до 12 лет и развратных действиях против двух и более лиц. В первом случае были доказаны два эпизода, во втором — три.

Все противоправные действия осужденный производил в период с 2010 по 2021 год, когда Разумовский официально работал с детьми, являясь создателем и руководителем детского эстрадного коллектива «Фортуна-шоу».

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#педофилия
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В Серпухове белых лебедей отправили на зимовку
01 ноября 2023, 17:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Белых лебедей из серпуховского парка отправили на зимовку. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
1 ноября птиц перевезли из парка в специализированный питомник в Московской области.

Стоит отметить что белые лебеди Степа и Стеша стали жителям серпуховского парка в 2021 году. Они сразу любимчиками всех гостей парка. 

Кроме этого, у жителей сложилась традиция провожать птиц на зимовку и встречать их в парке весной. По словам жителей Степа и Стеша являются «магнитами» теплой весны в Серпухове.

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#парк
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В Подмосковье стартовала региональная экоакция по сбору макулатуры
01 ноября 2023, 17:05

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

Волонтеры Подмосковья дали старт региональной экоакции по сбору макулатуры в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций
Мероприятие проходило в королевском молодежном центре «Космос».

«Мы дали старт масштабной акции, в рамках которой во всех городских округах Подмосковья будут проведены интерактивные уроки, квизы и другие форматы, которые позволят вовлечь ребят в экологическую повестку. В рамках акции до 15 ноября мы приглашаем всех жителей Московской области принять участие в важном деле и сдать макулатуру в пункты сбора своего округа <…>»,- поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Кроме этого, участники акции научились правильной утилизации макулатуры и поучавствовали в интеллектуальном  эко-квизе. 

Стоит отметить, что адреса пунктов сбора можно узнать на сайте «Волонтеры Подмосковья».

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Нарушения выявлены во всех вузах, где проводятся экзамены для мигрантов
01 ноября 2023, 16:42

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Роспотребнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, в которых проходят экзамены для мигрантов. Эти экзамены необходимы для того, чтобы приезжий мог получить российское гражданство или разрешение на работу.
Такую неутешительную статистику озвучила заместитель главы надзорного ведомства Светлана Кочетова. Генеральная прокуратура уже начала соответствующую проверку выявленных фактов нарушений, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Иностранным гражданам для получения разрешения на работу в РФ необходимо подтверждать уровень владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

Подтверждать уровень владения русским языком и знание основ российского законодательства и истории России необходимо также для получения гражданства или вида на жительство.

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#прокуратура
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#мигрант
#роспотребнадзор
#вуз
#нарушения
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Муфтий Татарстана потребовал снисхождения для участников беспорядков в Дагестане
01 ноября 2023, 16:06

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Необходимо учитывать, что беспорядки в Махачкале организованы за пределами Дагестана и «спровоцированы Израилем», поэтому следует снисходительнее относится к их участникам. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль Самигуллин.
Он отметил, что цель организаторов таких беспорядков – разрушить Россию изнутри. В таком случае, важно учитывать, что участники этих митингов в Махачкале просто поддались на провокацию. Они пошли на это от отчаяния, но когда общественность России осудила их действия – раскаялись в том, что сделали, подчеркнул муфтий. 

Также Самигуллин добавил, что считает виновниками событий в Палестине Израиль и США. А сами беспорядки в аэропорту Махачкалы никак не связаны с каким-либо проявлением защиты сектора Газа или помощи Палестине, поэтому возмещение зла на евреях бессмысленно. 

Муфтий обвинил «сионистских зачинщиков» в том, что происходило в аэропорту Махачкалы и призвал правительство республики более снисходительно относится к участникам этих беспорядков. 

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#дагестан
#аэропорт
#сша
#израиль
#муфтий
#митинг
#палестина
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Власти Болгарии заподозрили в шпионаже журналиста «Российской газеты»
Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента «РГ», обвинив его в шпионаже
01 ноября 2023, 15:51

Фото: iStock/artisteer

Власти Болгарии лишили корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака аккредитации из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), не приводя никаких доказательств совершения журналистом шпионских действий.
Ранее «Российская газета» сообщала, что корреспондента издания Александра Гацака собираются выслать из Болгарии. При этом, причины принятия такой меры не приводились. 

Журналист доложил СМИ, что посольство России в Софии получило уведомление от болгарского МИД об аннулировании аккредитации журналиста с дальнейшей экстрадацией. 

Телеканал, который оповещал об инциденте, сообщил, что приказ был издан главой агентства национальной безопасности страны. Отмечается, что было найдено достаточное количество доказательств того, что Гацак под видом журналиста собирал разведданные. При этом ни одно из этих доказательств приведено не было.

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#россия
#журналист
#болгария
#мид
#посольство
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В Истре с губернатором обсудили вопрос строительства дороги к технолицею
01 ноября 2023, 15:50

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

На видеоконференции с губернатором обсудили вопрос о строительстве 2-го этапа подъездной дороги к технолицею им. В.И. Долгих. Об этом сообщила Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.
«Первый этап строительства дороги со стороны улицы Ленина, протяженностью 3,2 километра, был завершён и открыт к началу текущего учебного года. Кроме того, на прилегающей территории также было выполнено устройство 2-х парковочных пространств на почти 800 машиномест.», - отметила глава округа.

Кроме этого, планируется строительство еще одной 2-х полосной дорогис устройством 3-х мостовых сооружений. Попасть на эту дорогу можно будет с трассы М-9 «Балтия».

Стоит отметить, что все работы начнутся в первом квартале 2024 года. 

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#истра
#строительство
#дороги
#трассы
#подмосковье
#губернатор
#московская область
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Лидер клуба нацистов арестован в Петербурге за демонстрацию тату со свастикой
01 ноября 2023, 15:40

Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

В Санкт-Петербурге задержали мужчину 1977 года рождения за публичную демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Ранее он уже неоднократно был судим, в том числе за убийство.
Как установило следствие, обвиняемый, уже находясь под действием административного наказания за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, находясь на спортивной площадке, демонстрировал окружающим вытатуированный на груди графический символ, внешне неотличимый от нацистского, который запрещен в России, передает Neva Today. Позже он опубликовал фотографии, сделанные на спортплощадке, в социальных сетях. 

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее неоднократно был судим, в том числе приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство человека. К тому же, он являлся лидером клуба, куда входят молодые люди, разделяющие неонацистские взгляды. Обвиняемый полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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#мужчина
#меры
#люди
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Синоптики пообещали новую волну рекордного тепла в Москве и Подмосковье
01 ноября 2023, 15:27

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Тепло, которое наступило в Москве и Подмосковье закончится уже в четверг, но вернётся уже скоро. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидается повышение температуры до 2… 4 градусов и дождь. Однако в целом первая половина ноября обещает быть тёплой.
«У нас будет очень тёплая первая половина ноября. Понижение температуры начнется уже завтра с прохождением холодного фронта, в Москве выпадет небольшой дождь, на востоке области он будет умеренный и даже местами сильный. Но уже в воскресенье и понедельник новая волна тепла приходит с новым циклоном, и мы опять окунаемся в рекордное тепло. Столбики термометров поднимутся до 10… 12 градусов тепла, хотя это тепло и будет сопровождаться дождями», — сказал специалист.
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#прогноз погоды
#москва
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В Москве 22 ноября в 13:00 пройдет юношеская премия «Экология – дело каждого»
01 ноября 2023, 15:10

Фото: istock / Khanchit Khirisutchalual

В Москве в Большом зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» 22 ноября в 13:00 состоится детско-юношеская премия «Экология – дело каждого».

Данная премия проводится с 2021 года ее организует Росприроднадзор. Мероприятие проводится в целях реализации Указа Владимира Путина № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Целью проекта является популяризация темы экологии и сохранения окружающей среды и привлечение людей  к экологической повестке. 

С 1 октября 2023 года начался четвертый сезон Премии. Прием заявок  проходит на сайте экологияделокаждого.рф. Участвовать могут все, независимо от возраста — нужно отправить творческую работу, связанную с защитой и сбережением окружающей среды.

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