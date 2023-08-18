Продюсер Шеленговский раскрыл, как российским видеоиграм добиться успеха за рубежом

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«Нашим игроделам придётся в тех же стрелялках или стратегиях добавлять персонажей-иностранцев. Например, китайцев, иранцев, даже американцев. Геймеры за рубежом будут им сопереживать, особенно если местом действия станет их родина, которую нужно защищать», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеленговский.
Кроме того, популярности игр также способствует запоминающийся яркий саундтрек.
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