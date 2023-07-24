Проект благоустройства Центральной площади в Хотьково победил в конкурсе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Хотьково реализуют проект благоустройства центральной площади города, благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Территория Центральной площади города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023.
Территория Центральной площади города Хотьково отмечена победителем в категории «Малые города» с населением от 20 до 50 тысяч человек и получила грант в размере 90 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства.
Площадь благоустройства составит 1,9 га.
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«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. Сергиев Посад Центральная площадь в городе Хотьково. Жители очень давно просили благоустроить. Сейчас появляется такая возможность», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Площадь благоустройства составит 1,9 га.
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Алиса Сергиенко