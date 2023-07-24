Проект благоустройства Центральной площади в Хотьково победил в конкурсе

«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В Кашире это территория, которая в центре города, она свяжет уже благоустроенные территории, и набережную, которую в этом году мы завершаем. Получится такая «центральная связь», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Проект по благоустройству улицы Советской с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц в Кашире победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023.Территория улицы Советской с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц отмечена победителем в номинации «Историческое поселение» и получила грант в размере 80 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства.Площадь благоустройства составит 3,8 га.Подмосковью выделят 270 млн на благоустройство территорий.40 раз Подмосковье побеждало на конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино.