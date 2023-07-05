Проект «Мамино время» охватит новые группы участников

Фото: Минсоцразвития МО
Подмосковный проект «Мамино время» решили расширить за счёт присоединения к нему пап с детьми. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Проект набирает всё большую популярность. В последнее время стали обращать внимание на то, что и папы хотели бы стать его частью. Скоро в проекте появятся активности для пап особенных детей», – пояснила Болатаева.В Минсоцразвития региона рассказали, что в проекте «Мамино время» – более 1,6 тыс участниц. Это мамы детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Женщины могут пообщаться, отдохнуть, заняться творчеством и спортом.
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Лора Луганская