Проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ

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Также с полуфинала премии МЫВМЕСТЕ фонд привез задачу — поддержать детей из семей участников СВО. Таким образом, 13 октября более 1000 детей провели свой досуг в развлекательных центрах. Дети играли в квест Приключения Монополиста, угощались пиццей и сладостями, получили подарки.
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