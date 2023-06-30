Проект о переносе выходных дней в 2024 году поддержан РТК

Фото: сайт Кремля
Трехсторонняя комиссия поддержала проект о переносе выходных в 2024 году и изменения в ТК
В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что РТК по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект о переносе выходных дней в 2024 году, об этом пишет агентство ТАСС.
Участники заседания рассмотрели проект постановления правительства Российской Федерации. Согласно решению комиссии, выходные дни, которые будут совпадать с нерабочими 6 и 7 января, будут перенесены на 10 мая и 31 декабря.
В соответствии с проектом, дни отдыха в 2024 году будут: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря.
Члены РТК также обсудили внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, которые касаются выплат , пособий по нетрудоспособности, обязательного страхования и другие.
Накануне Министерство труда заявило о публикации проекта, согласно которому будут определены выходные дни в будущем году.
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Участники заседания рассмотрели проект постановления правительства Российской Федерации. Согласно решению комиссии, выходные дни, которые будут совпадать с нерабочими 6 и 7 января, будут перенесены на 10 мая и 31 декабря.
Члены РТК также обсудили внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, которые касаются выплат , пособий по нетрудоспособности, обязательного страхования и другие.
Накануне Министерство труда заявило о публикации проекта, согласно которому будут определены выходные дни в будущем году.
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Анастасия Крестьянова