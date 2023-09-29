Проект «Пресса в образовании» газеты «Вечерняя Москва» отметил десятилетие

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Началось мероприятие музыкальным выступлением участника телепроекта «Голос» Дмитрия Нестерова.
Первостепенной задачей является привлечение внимания читателей к получению среднего профессионального технического образования, а также к современным рабочим профессиям. Затем в рамках проекта планируется регулярный выпуск материалов о науке, различных разработках, достижениях учёных и т.д. И третья немаловажная задача проекта – это акцентирование внимания на окружающем мире, максимальный уход читателей от виртуальной реальности во время чтения газеты «Пресса в образовании».
Первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова рассказала, что этот проект создавался, чтобы показать читателям, какой интересной, познавательной и современной может быть газета. Но проект вмещает в себя не только прессу, но и открытые уроки для школьников и «Клуб учителей», собравший лучших педагогов Москвы, которые обмениваются своим мнением о развитии сферы образования, делятся советами и рассказывают о своём профессиональном опыте.
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