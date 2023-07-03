Проект жителей Подмосковья оказался в числе призеров конкурса «Сильные идеи для нового времени»

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Космический проект жителей Московской области завоевал приз форума «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе форума.
Форум организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс.
Победители получать пять миллионов рублей на реализацию идеи «Превосходство в низком космосе». Лидер проекта Вячеслав Темкин заявляет, что проект Подмосковья позволит России первой освоить космос на высоте до 200 километров.
По словам Темкина, связав группировки спутников на малых и высоких орбитах, планируется создать самую передовую, функциональную и эффективную систему в мире, способную быстро перенастроиться под решение новой задачи, в том числе и под управлением искусственного интеллекта.
Свой революционный проект команда Подмосковья представила лично главе РФ Владимиру Путину. Сразу после форума гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что представители корпорации связались с командой Темкина, а также пообещал поддержку проекта.
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Победители получать пять миллионов рублей на реализацию идеи «Превосходство в низком космосе». Лидер проекта Вячеслав Темкин заявляет, что проект Подмосковья позволит России первой освоить космос на высоте до 200 километров.
«Такие спутники смогут обеспечивать навигацию, устойчивую связь для малонаселенных районов и северных территорий, управление беспилотниками и высокоточным оружием», - добавил Темкин.
Свой революционный проект команда Подмосковья представила лично главе РФ Владимиру Путину. Сразу после форума гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что представители корпорации связались с командой Темкина, а также пообещал поддержку проекта.
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Евгения Парфентьева