Проекты благоустройства территорий в Истре и Дубне отмечены благодарственными письмами

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Две территории — в Истре и в Дубне, были отмечены благодарственными письмами министра «За качественную проработку».
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (2023), две территории — в Истре и в Дубне, были отмечены благодарственными письмами министра «За качественную проработку».
На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (2023) были заявлены: центральная площадь в Истре и значимая территория в Дубне.
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«Будем заявляться на следующий конкурс с этими проектами. Они имеют очень большой потенциал. Я уверен, что в следующем конкурсе мы победу одержим», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Алиса Сергиенко