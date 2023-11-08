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Профессор Алексейчева заявила о пользе внедрения ИИ на ЕГЭ

08 ноября 2023, 16:26
Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева заявила, что внедрение технологий исуственного интеллекта в проверке работ ЕГЭ будет полезен, поскольку способствует снижению среднего балла при поступлении, а также уравняет учеников из разных регионов России.
Она отметила, что ИИ будет запрограммирован и на то, чтобы отслеживать списывание учеников во время экзаменов.

«Нейросеть не заменяет человека при проверке ответов школьников, а дополняет его, выступая в роли первичного фильтра. Искусственный интеллект анализирует видеоматериалы и отмечает моменты для проверки, позволяя экспертам сосредоточиться на анализе наиболее значимых эпизодов», – пояснила в беседе с Газета.ру Алексейчева.


Ранее Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в вузы в следующем учебном году (2024/2025). Так, по русскому языку для поступления в высшее учебное заведение необходимо набрать минимум 40 баллов, а по математике – 39.

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#егэ
#вузы
#искусственный интеллект
#технологии
#образование
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МЧС: домофоны жилых домов в России начали подключать к системе оповещения о ЧС
08 ноября 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Александр Уткин

В систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в России начали включать домофоны жилых домов. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков.
Впервые о планах по реализации подключения домофонов к системе оповещения глава МЧС впервые сообщил в июле.

В настоящее время, по его словам, специалисты ведомства уже занимаются подключением домофонов многоквартирных жилых домов к системе оповещения при ЧС. 

Также Куренков добавил, что руководство МЧС положительно оценивает такое нововведение, поскольку это будет удобно для граждан и позволит повысить охват и расширить возможности системы оповещения населения. 

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#мчс
#россия
#специалисты
#дома
#жилой дом
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В Дмитровском городском округе открыли «Парту героя»
08 ноября 2023, 15:46

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«Парту героя» открыли в Синьковской школе № 1 Дмитровского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Именную парту установили в кабинете истории. «Парта героя» названа в честь выпускника этой школы Александра Евдокимова.

Александр в 1981 года был призван в армию, где полтора года проходил службу в Афганистане в сапёрной роте. Но за три недели до демобилизации 11 сентября 1983 года, он погиб, подорвавшись на мине. Посмертно он был награждён Орденом Красной Звезды.

В торжественном обстановке прошла церемония открытия «Парты героя». В мероприятии приняли участие ученики 8-11 классов, юнармейцы, кадеты и депутаты Московской областной Думы и местного совета депутатов.

««Парта героя» -это не только мемориал в память о конкретном человеке, который жил, мечтал, учился и пожертвовал собой при защите Родины. Она символ всех героев, которые есть на нашей земле и в нашей великой и сильной стране», - отметила начальник управления образования  Татьяна Малинникова.

Стоит отметить, что образовательный проект «Парта Героя» активно реализуется на территории Дмитровского округа  второй год.

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#подмосковье
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«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам
Психолог Кардиакос рассказала о хамстве и о том, как ему противостоять
08 ноября 2023, 15:17

Фото: iStock/AaronAmat

Каждый человек ежедневно сталкивается с определенным набором стресс-факторов. Однако, если поменять приносящую несчастье работу и пересесть с вечно ломающегося автомобиля на новый вполне себе реально, то вот избавиться от всех грубых и невоспитанных людей – просто не возможно физически.
Как определить настоящего хама и дать ему отпор – рассказала корреспонденту «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо научиться отличать действительно хамское поведение от простой агрессии, которая может быть направлена не на вас.

«Стоит отметить, что хамство – тип поведения, который отмечается грубым, наглым, едким способом общения», - отметила психолог.

Она также напомнила, что одна из главных отличительных особенностей хамов – это яркое, демонстративное поведение. Человек намеренно хочет показать вам, как он едок и саркастичен. 

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«Есть люди очень ранимые, для которых текст без смайликов – уже хамство. Им тяжело читать и слышать неприветливую речь. Допустим, говорит человек без улыбки – и это тоже будет казаться хамством», - подчеркнула Кардиакос.

Психолог объяснила, что если человек слишком уж сильно чувствителен к жестикуляции и мимике, то он запросто может наткнуться на подмену понятий и повесить на человека клеймо хама, когда он совсем этого не заслуживает. 

Эксперт дала несколько вариантов поведения для тех, кто столкнулся с настоящим хамством.

«Это может быть возвращение наблюдения – «Я сейчас вижу, что ты мне хамишь, я не готова отвечать в подобной форме», - посоветовала специалист.

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Этот вариант подходит людям со стабильной психикой и здоровыми личными границами. Иными словами, тем, кто спокойно умеет говорить людям твердое «нет». 

«Если вы очень ранимый человек, то здесь может помочь максимальная дистанция – замолчать и ретироваться, или сказать – «продолжим позже». Минимум слов – максимум расстояния», - объяснила Кардиакос.

Так может попробовать избавиться от хама человек, который очень тонко переживает всё происходящее и не готов столкнуться с волной негатива, исходящей от оппонента, но и честно отказаться от разговора сил у него не хватает.

«Переучить хама может только тот, кто его воспитал», - в завершении подчеркнула психолог.

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#психолог
#стресс
#общество
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В Подмосковье снизилось количество ДТП с участием такси
08 ноября 2023, 15:12

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Количество ДТП с участием такси на дорогах Подмосковья снизилось на 8,7%. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года в Подмосковье было зафиксировано 179 ДТП по вине водителей такси. Количество аварий снизилось на 8,7% по сравнению с 2022 годом.

Кроме этого, число погибших уменьшилось на 10%  и на 3,4% снизилось число раненых.

Стоит отметить, что основной причиной аварий на сегодняшний день остается нарушение скоростного режима водителями транспортных средств, несоблюдение дистанции и неправильное перестроение.

Также Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. 

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#скоростной режим
#минтранс
#аварии
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В Ростове-на-Дону 7 ноября открыли бюст барона Врангеля
08 ноября 2023, 15:09

Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

В Ростове-на-Дону в 106-ю годовщину Октябрьской революции открыли памятник одному из главных врагов советской власти, генерал-лейтенанту барону Петру Врангелю. Бюст вождя Белого движения появился на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса.
Как сообщил в своем телеграм-канале активист-общественник Алексей Селиванов, инициатива установки памятника принадлежала историко-просветительскому обществу имени императора Александра III. Установленный в Ростове-на-Дону бюст — не первый монумент, посвященный Врангелю. Первый в России памятник последнему главнокомандующему Добровольческой армии был установлен в Керчи, а в Калининградской области есть посвященная Врангелю мемориальная доска.

Барон Петр Врангель — участник русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи, Орден святого Георгия. После падения Крыма и эвакуации остатков Белой армии с полуострова, Врангель оказался в эмиграции, где и провел остаток жизни, вплоть до своей кончины в 1928 году. Прах его покоится в Белграде.

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#движение
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Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»
08 ноября 2023, 14:43

Фото: Константин Семенец

На проходящей на ВДНХ выставке-форуме «Россия» 500-тысячным победителем стал семилетний мальчик Матвей из Ростова-на-Дону, приехавший в Москву с мамой. Юбилейный гость выставки получил от организаторов специальный приз — двухдневную поездку с семьёй в Санкт-Петербург.
Как сообщается в пресс-релизе организаторов выставки, вручение приза состоялось около стенда Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ. Партнёры проекта — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» — приготовили насыщенную программу для призёров: экскурсии с входными билетами в музеи и экскурсоводом, а также питание и проживание. Сертификат на путешествие в Северную столицу будет действовать шесть месяцев.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов страны, 2 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего на мероприятии представлена 131 экспозиция. Планируется, что выставку посетят более 20 миллионов человек.

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#россия
#выставка
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#экскурсии
#музеи
#путешествие
#вднх
#приз
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Юрист Соловьёв: «Беременные поддерживаются государством на всех этапах»
08 ноября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о поддержке беременных со стороны государства в России.
Он отметил, что государство оказывает помощь будущим мамам на протяжении всей беременности и на этапе родов.

Специалист также отметил повышение размер выплат беременным женщинам.

«Сегодня государство предоставляет широкий спектр выплат беременным женщинам и молодым мамам, которые ежегодно компенсируются. Обязанность поддерживать беременных сотрудников возложена и на работодателя. Беременные женщины поддерживаются государством на всех этапах беременности и родов», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

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#пособие
#помощь
#беременные государство
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В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода
08 ноября 2023, 14:13

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В городском округе Пушкинский с начала 2023 года отремонтировали системы газопровода по пяти адресам. Так, работы закончили в посёлке Лесной на улице Титова, где произведена замена газового оборудования в нескольких домах и также на улице Школьная в доме №6.
В рамках работ специалисты ремонтируют системы фасадного газопровода и обновляют системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности. Сейчас работы продолжаются ещё по нескольким адресам. В частности, системы ремонтируют в городе Ивантеевка по адресам Советский проспект, дом 2 и 2А, улица Оранжерейная, дом 11 и улица Задорожная, дом 11. 

Этапы замены оборудования выполняются согласно установленному графику работ, уточнил глава администрации городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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#ивантеевка
#максим красноцветов
#газопровод
#ремонт
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Волынец предложила создать единое пособие для беременных
08 ноября 2023, 13:42

Фото: istockphoto.com/Weerayut Chaiwanna

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой создания единого пособия по беременности женщинам по факту её регистрации.
«Для решения проблем повышения эффективности реализации социально-демографической политики и усиления мер поддержки для беременных надо при назначении единого пособия по беременности исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, установленного субъектами РФ», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Ранее Ирина Волынец выступила с инициативой о разработке электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.

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#россия
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