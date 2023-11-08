Профессор Алексейчева заявила о пользе внедрения ИИ на ЕГЭ

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Профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева заявила, что внедрение технологий исуственного интеллекта в проверке работ ЕГЭ будет полезен, поскольку способствует снижению среднего балла при поступлении, а также уравняет учеников из разных регионов России.
Она отметила, что ИИ будет запрограммирован и на то, чтобы отслеживать списывание учеников во время экзаменов.
Ранее Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в вузы в следующем учебном году (2024/2025). Так, по русскому языку для поступления в высшее учебное заведение необходимо набрать минимум 40 баллов, а по математике – 39.
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«Нейросеть не заменяет человека при проверке ответов школьников, а дополняет его, выступая в роли первичного фильтра. Искусственный интеллект анализирует видеоматериалы и отмечает моменты для проверки, позволяя экспертам сосредоточиться на анализе наиболее значимых эпизодов», – пояснила в беседе с Газета.ру Алексейчева.
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Мелисса Тимофеева